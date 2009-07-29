УНП занепокоєна закриттям української телепрограми в Польщі

Українська народна партія висловила глибоке занепокоєння можливим закриттям єдиної загальнопольської програми українською мовою «Теленовини», що транслюється на телеканалі TVP з 1995 року.

Про це йдеться у заяві УНП, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

УНП вимагає в «уряду України вжити заходів для збереження телеканалу в ефірі польського телебачення», а також звертається «до уряду Республіки Польща із закликом запобігти створенню штучного джерела напруження у відносинах між поляками та українською громадою Польщі».

«Подібні дії польської сторони суперечать духу добросусідства і та становлення українсько-польського діалогу», - наголошується в заяві. УНП звертає увагу польської та української влади на те, що «в Польщі проживає близько півмільйона етнічних українців, що мають право отримувати інформацію рідною мовою». «Українці Польщі через україномовні передачі дізнаються про розбудову українсько-польської дружби, тому закриття єдиної загальнопольської програми може загрожувати відновленням напруженості між українською та польською громадами, що принесе велику шкоду двостороннім відносинам», – констатується в документі.

Українська народна партія закликала «польські та українські громадські організації надати підтримку українській громаді Польщі у справі збереження можливості отримувати інформацію рідною мовою та підтримувати свою національну ідентичність». «Саме така підтримка свідчитиме, що українсько-польські відносини, попри трагічні сторінки історії, розвиваються сьогодні у демократичному річищі», - підкреслює УНП.