Янукович каже, що глава РПЦ Кирил сприяє здійсненню його мрії

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що візит до України Патріарха Московського і Всієї Русі КИРИЛА сприятиме об`єднанню країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав сьогодні на брифінгу після Божественної літургії в Свято-Успенській Святогорській лаврі.

«Візит Патріарха сприятиме об`єднанню України, про що ми давно мріємо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він нагадав, що Патріарха КИРИЛА як проповідника знають у всьому світі.

Також В.ЯНУКОВИЧ поділився своїми враженнями від сьогоднішнього богослужіння.

«Кожного разу, коли слухаєш Патріарха КИРИЛА, замислюєшся все глибше і глибше над тим навколишнім світом, в якому ми перебуваємо. І кожного разу відкриваються все нові сторінки», - сказав він.

Лідер Партії регіонів згоден зі словами Патріарха КИРИЛА про те, що «без віри неможливо побудувати сильну державу, без віри неможливий розвиток суспільства».

В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що Україна - гарна країна, в ній живе мирний працелюбний народ, і Патріарх КИРИЛ говорить, що для цієї країни дуже важлива єдність віри.