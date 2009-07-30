МЗС України: Москва не бажає розвивати рівноправне партнерство

Міністерство закордонних справ України висловлює жаль з приводу демаршу МЗС Російської Федерації у відповідь на вимогу української сторони достроково припинити місію двох російських дипломатів.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби Міністерства закордонних справ України.

У коментарі наголошується, що українське зовнішньополітичне відомство розглядає “витримане у свідомо загостреній формі” вчорашнє повідомлення Міністерства закордонних справ Російської Федерації як таке, що “невиправдано ускладнює українсько-російський діалог, а рішення про “дзеркальну” реакцію щодо українських дипломатів без жодної аргументації - як свідчення небажання розвивати рівноправне партнерство з Україною”.

У документі зазначається, що українська сторона сподівається, що “в Москві уважно проаналізують практику діяльності своїх дипломатичних установ в нашій державі на предмет відповідності Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року, внесуть відповідні корективи і працюватимуть на зміцнення дружби та довіри у двосторонніх відносинах”.

МЗС України висловлює жаль з приводу “демаршу МЗС Російської Федерації у відповідь на вимогу української сторони достроково припинити свою місію двом російським дипломатам”.

В коментарі зазначається, що протягом останнього часу “українська сторона неодноразово привертала увагу російської сторони до того, що окремі працівники Посольства РФ в Україні, а також Генерального консульства РФ в Одесі займаються діяльністю, несумісною з їх дипломатичним статусом”. При цьому наголошувалось, що в розпорядженні української сторони є документально підтвердженні факти про їхні дії, які завдають шкоди національним інтересам нашої держави. В МЗС України нагадали, що ще в серпні 2007 року міністерство нотою попередило російське зовнішньополітичне відомство, що “діяльність та заяви одного з цих дипломатів дають українській стороні підстави оголосити його персоною “нон грата”.

В коментарі зазначається, що, ухвалюючи рішення рекомендувати припинити двома згаданими особами їхньої місії в нашій державі, “українська сторона виходила з того, що подальше ігнорування російською стороною цих фактів наноситиме істотну шкоду інтересам національної безпеки України”. Українською стороною було запропоновано не виносити ці питання в публічну площину і МЗС України розраховувало, що російська сторона самостійно здійснить “у розумні терміни ротацію згаданих дипломатів, не провокуючи напруження в двосторонніх відносинах”. “На жаль, цього не відбулося, що спричинило прийняття українською стороною відповідного рішення”, - наголошує МЗС.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 29 липня, Департамент преси та інформації МЗС РФ розповсюдив повідомлення, в якому йдеться, що Посла України в Москві Костянтина ГРИЩЕНКА було запрошено до МЗС Росії, де відбулася його бесіда зі статс-секретарем – заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Григорієм КАРАСІНИМ.

«Послу України було повідомлено, що російська сторона пропонує українській стороні достроково завершити місію генерального консула України в Санкт-Петербурзі і одного з радників Посольства України в Москві. При цьому рішення російської сторони щодо генерального консула України в Санкт-Петербурзі з урахуванням принципу взаємності також буде призупинено», - повідомляв МЗС.

Сьогодні, 30 липня, виконуючий обов`язки міністра закордонних справ України Юрій КОСТЕНКО повідомив, що МЗС України вже одержав від Росії офіційний документ, в якому йдеться про рішення вислати з території цієї держави двох українських дипломатів.

24 липня міністр закордонних справ Росії Сергій ЛАВРОВ заявив, що висилання російських дипломатів з Грузії і України не залишиться без відповіді.