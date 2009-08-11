Слідчий не вважає за необхідне обирати запобіжний захід Ратушняку

Слідчий Закарпатської обласної прокуратури не обирав міському голові Ужгорода Сергію РАТУШНЯКУ будь-яку міру запобіжного заходу, оскільки вважає, що мер не перешкоджатиме розслідуванню справи та встановленню істини щодо інциденту між ним та активісткою «Фронту змін».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Як зазначили у прес-службі, «обрання міри запобіжного заходу це не обов’язок, а право слідчого».

Таким чином, як зазначили в ГПУ, процесуальний статус С.РАТУШНЯКА на даний час – особа, проти якої порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін”, 6 серпня в Ужгороді мер міста С.РАТУШНЯК напав на активістку Громадської ініціативи «Фронт змін». Дівчина отримала струс головного мозку й численні забої.

За даними “Фронту змін”, інцидент стався поблизу хімічного факультету Ужгородського Національного університету. Дівчата в інформаційному наметі поширювали серед перехожих друковану продукцію.

7 серпня міліція порушила кримінальну справу за фактом інциденту за участю мера Ужгорода та активістки “Фронту змін”. Разом з тим 10 серпня прокуартура скасувала постанову про порушення кримінальної справи за фактом інциденту і порушила кримінальну справу проти С.РАТУШНЯКА.

”Прокуратура не погодилася з рішенням міської міліції, оскільки особа, котра вчинила хуліганські дії, відома - порушувати кримінальну справу необхідно безпосередньо проти неї. Тому прокурором області 10 серпня порушено кримінальну справу за ознаками ч.1.ст. 296 та ч.2 ст. 365 КК України проти конкретної особи – міського голови Ужгорода”, - повідомили у Генпрокуратурі, уточнивши, що досудове слідство у справі проводить прокуратура області.