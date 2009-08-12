УНП розцінює заяву Медведєва як попередження про оголошення війни

Послання Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 11 серпня УНП розцінює як попередження про оголошення війни суверенній Українській державі.

Як ідеться у заяві Української народної партії, текст якої передано агентству УНІАН, перш, ніж зводити наклепи на Україну, Росія мала б пояснити міжнародній спільноті і власному народу, чому усі терористи і пірати в світі чинять свої злочини із російською зброєю в руках.

В УНП наголосили, що Президент В.ЮЩЕНКО, дотримуючись Конституції та законів України, послідовно втілює найвигіднішу для України державну політику національної безпеки, яка буде реалізована відповідно до волі українського народу. “Ні Росія, ні будь-яка інша держава не мають права диктувати українському народу яким чином вибудовувати свою оборонну політику»,- зазначають в УНП.

Крім того, у заяві йдеться, що не Україна, а Росія докладає усіх зусиль аби перешкодити нормальному розвитку економічного співробітництва. Наприклад, у січні 2009 року, на Різдво Христове, російська сторона намагалась “зруйнувати українську газотранспортну систему і повторити Голодомор для мільйонів українських громадян на сході України”.

В УНП наголошують, що не у Софії Київській, а у Московському Кремлі ухвалювалися і виконувалися “сумнозвісні історичні рішення про спільні з нацистською армією військові паради і про фізичне знищення божих храмів, цілих релігійних конфесій, мільйонів невинних людей, у тому числі й християн”.

“Не в українських, а у російських секретних цехах виробляється зброя масового та індивідуального знищення на кшталт діоксинів чи плутонію”, - зазначили у партії.

Щодо ситуації з висилкою дипломатів, то в УНП звертають увагу, що не українських, а російських дипломатів по всьому світі щорічно виганяють за шпигунську і протиправну діяльність.

У зв’язку з цим УНП закликає керівництво держави й уряд не звертати уваги на невиважені заяви керівництва Росії, але вжити адекватних заходів із захисту національних інтересів.

В УНП вважають за необхідне терміново відкликати для консультацій українського посла в Росії, посилити охорону кордонів і стратегічних об’єктів України, насамперед енергетичних, посилити роботу правоохоронних органів для упередження диверсій.

Українська народна партія також закликає громадян гуртуватися довкола Президента В.ЮЩЕНКА і патріотичних українських сил, а також бути пильними і готовими дати відсіч “найгіршим непрогнозованим діям агресивних російських і проросійських політиків”.