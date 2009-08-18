Першою жертвою стрибків курсу гривні стане Ющенко, а не Тимошенко?

17:58, 18 серпня 2009
Політика
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Думка експерта

Директор Агентства моделювання ситуацій (АМС) Віталій БАЛА вважає, що заява заступника глави Секретаріату Президента Ігоря ПОПОВА про можливість девальвації гривні у разі подолання парламентом вето Президента в питанні виділення коштів для проведення Євро-2012 – це спроба перекласти відповідальність за стан на фінансовому ринку на плечі уряду.

Про це сказано в коментарі В.БАЛИ, переданому агентству УНІАН.

За його словами, Президент Віктор ЮЩЕНКО «фактично вмиває руки», усвідомлюючи, що вето на закон про Євро-2012 буде подолано. «Він свідомо мало не ініціює підвищення інфляційних очікувань суспільства, кажучи про те, що неминуча девальвація гривні. При цьому він також намагається дистанціюватися і від неадекватних дій фінансового регулятора, навіть не намагаючись вдатися до жорстких й ефективних заходів», - вважає експерт.

Водночас, відзначив В.БАЛА, істотне скорочення негативного торговельного балансу фактично позбавляє Нацбанк професійних аргументів на користь невиправданих стрибків курсу.

«І саме Президент, а не уряд стане першою жертвою такої політики керівництва НБУ», - заявив експерт.

У цьому контексті В.БАЛА заявив: «Соціологія однозначно свідчить, що виборець бачить винуватим у девальвації гривні, перш за все, Президента. Це означає, що подальші ігри з курсом небезпечні вже не тільки для економіки країни, а й для електорального іміджу В.ЮЩЕНКА».

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня І.ПОПОВ заявив, що Секретаріат Президента попереджує про різке зростання інфляції в разі подолання вето на закон про фінансування Євро-2012 за рахунок коштів НБУ.

За словами І.ПОПОВА, Секретаріат Президента стурбований ситуацією, що склалася із законом про фінансування фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року, яке народні депутати прагнуть передбачити за рахунок коштів Національного банку України. І.ПОПОВ відзначив, що основною метою цього законодавчого акту є намір двох найбільших фракцій парламенту – БЮТ і Партії регіонів – розподілити між собою кошти, виділення яких передбачене цим законом. І.ПОПОВ наголосив, що, окрім загрози нецільового використання цих коштів, подібні дії призведуть до різкого зростання інфляції та обвалу курсу гривні.

 

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