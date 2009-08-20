Ющенко доручив Тимошенко подумати про Другу світову війну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів розробити та затвердити у двотижневий строк план заходів у зв`язку з 70-ми роковинами початку Другої світової війни.

Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

Зокрема, план заходів має передбачати організацію та проведення Українським інститутом національної пам`яті разом з іншими центральними органами виконавчої влади, за участю Національної академії наук України наукової конференції у місті Києві щодо обговорення та надання об`єктивної оцінки подіям Другої світової війни, зокрема ролі в ній українського народу, а також видання матеріалів цієї конференції та проведення тематичних наукових конференцій та круглих столів у населених пунктах України.

Також планується здійснення заходів щодо виявлення, впорядкування та збереження місць поховань осіб, які загинули на території України під час Другої світової війни, а також проведення у військових з`єднаннях і частинах, навчальних закладах заходів, спрямованих на донесення до молоді об`єктивної інформації про події Другої світової війни, виховання у молодих громадян почуття патріотизму та поваги до ветеранів.

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити і затвердити регіональні плани заходів у зв`язку з 70-ми роковинами початку Другої світової війни та забезпечити їх реалізацію.

Міністерству закордонних справ України разом із Українським інститутом національної пам`яті вжити заходів щодо:

донесення до міжнародної спільноти об`єктивної інформації про роль українського народу у Другій світовій війні;

збереження та впорядкування на територіях іноземних держав місць поховань українців, які загинули під час Другої світової війни.

Державному комітету телебачення та радіомовлення України організувати цикли тематичних теле- і радіопередач, виступи провідних учених та представників громадськості щодо подій Другої світової війни.