Закон про вибори Президента написаний політиками для себе

Новий закон про вибори Президента України, заветований чинним главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ, враховує інтереси виключно політичних сил і повністю ігнорує виборчі права громадян.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявили вітчизняні експерти з виборчого законодавства.

“В експертному середовищі дискусії немає – більшість фахівців з виборчого права, які вже не один рік займаються виборами в Україні, сходяться на тому, що цей закон політики писали абсолютно під себе, ігноруючи при цьому права виборців, в тому числі й конституційні”, - сказав голова Комітету виборців України Олександр ЧЕРНЕНКО.

На його думку, про це свідчить як сам зміст закону, так і те, як швидко й кулуарно його приймали – без висновку незалежних експертів, без достатнього обговорення і без врахуваня конструктивних поправок, запропонованих під час голосування у Верховній Раді.

“Цей закон є кроком назад у питанні забезпечення виборчого права і виборчого процесу”, - оцінив законодавчий акт голова ради “Лабораторії законодавчих ініціатив” Ігор КОГУТ. При цьому він зауважив, що законодавство про вибори до парламенту “на голову краще” і до того ж визнане міжнародними організаціями.

Зважаючи на всі норми, що обмежують волевиявлення громадян, І.КОГУТ зазначив, що виникає питання, яким є український парламент: “Чи це представницький орган, який представляє більшість виборців України, чи чиїсь корпоративні інтереси?”. На сьогодні, вважає він, у парламенті переважають корпоративні політичні інтереси, і ніхто не звертає уваги “не лише на 46 мільйонів громадян, а принаймні на 36 мільйонів тих, котрі повині віддати свої голоси”.

“Про цей закон важко говорити без емоцій, принаймні важко повірити, що не останні в нашій країні юристи під цим поставили свої підписи”, - сказав експерт Інституту виборчого права Володимир КОВТУНЕЦЬ.

Особливість документа, з його точки зору, в тому, що коли читати окремі норми, то “за винятком двох-трьох вони є безневинними”. А коли ці норми, продовжив він, скласти у комплексі, в сукупності, в цілому, то “вимальовується дуже неприємна картина, яка заперечує принцип верховенства права, проголошений Конституцією, та принцип законності”.

Узагальнюючи, експерти назвали неконституційними і такими, що обмежують виборчі права громадян, норми про відміну відкріпних посвідчень, можливість включення громадян до списку виборців навіть у день голосування та невиправдане збільшення застави для кандидатів у президенти з 500 тис. грн. до 2,5 млн. грн.

Крім цього, вони вказали на норму щодо права голосувати за кордоном лише тим, хто стоїть на консульському обліку, та окремо – на надзвичайно ускладнену процедуру оскарження результатів голосування, що робить її практично неможливою.

Усе це, вважають фахівці з виборчого законодавства, відкриває надзвичайно широкі загрози фальсифікацій і за таких умов, як зазначив В.КОВТУНЕЦЬ, “про дійсно чесні вибори йтися не може”.

Саме тому, вважають експерти, парламент має врахувати слушні зауваження В.ЮЩЕНКА і внести необхідні поправки.

До того, що після подолання президентського вето і набрання законом чинності депутати, як обіцяють, внесуть відповідні зміни, експерти ставляться скептично.

За словами О.ЧЕРНЕНКА, ніщо не заважає зробити це раніше – внести запропоновані поправки і “проголосувати такими ж ударними темпами, як приймалася нинішня редакція”.

Відповідаючи на запитання, яка ситуація може виникнути у разі визнання Конституційним Судом низки норм закону неконституційними, І.КОГУТ зазначив, що тоді “ми отримаємо дуже дірявий закон”, який не буде регулювати цілі розділи виборчої кампанії.

О.ЧЕРНЕНКО, зі свого боку, додав, що КС лише виносить рішення по відповідності Конституції, але не пропонує нічого взамін. За його словами, це повинна зробити Верховна Рада. А якщо депутати не врегулюють всі питання до виборів, виборча кампанія, на його думку, буде непрогнозованою.

Щоб уникнути подібної ситуації, вважає В.КОВТУНЕЦЬ, КС міг би визнати весь закон неконституційним, і тоді вибори глави держави будуть проводитися за законом 2004 року. Як вважають експерти, цей закон не досконалий, але набагато кращий у порівнянні з нинішньою редакцією.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня 2009 року парламент ухвалив Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються виборів Президента України”. Документом передбачається скорочення терміну президентської виборчої кампанії зі 120 до 90 днів. Передбачено, що подання кандидатур до складу територіальних виборчих комісій (по одній людині до однієї виборчої комісії від одного кандидата) вноситься кандидатами на пост Президента, які зареєстровані в ЦВК. Для реєстрації кандидати у президенти вносять грошову заставу в розмірі 2,5 млн. грн. Грошова застава повертається лише тим двом кандидатам, які вийшли у другий тур президентських виборів, іншим кандидатам ця грошова застава не повертається і перераховується до державного бюджету.

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН повідомив, що 1 серпня підписав і направив главі держави закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються виборів Президента України.

18 серпня Президент Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, що стосуються виборів Президента України».

21 серпня планується проведення позачергової сесії парламенту, на якій розглядатимуться пропозиції глави держави до закону про президентські вибори.