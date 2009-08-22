Тимошенко візьме участь у презентації «Козака з мушкетом»
10:42, 22 серпня 2009Політика
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Інформація Урядового порталу
22 серпня 2009 р. прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО візьме участь у презентації відреставрованого козацького знамена XVIII ст. із зображенням Національного герба – «Козак з мушкетом».
Як повідомляє Урядовий портал, початок презентації: 11:00
Місце проведення: Національний історичний музей України, вул. Володимирська, 2.
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