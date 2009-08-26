Тимошенко чекає, що Стельмах зробить крок назустріч

Кабінет Міністрів України підтверджує свої наміри брати участь у фінансовому оздоровленні проблемних банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету Міністрів.

За її словами, до списку таких банків входять банк «Надра», «Укрпромбанк» і ще 13 дрібних банків, які мають проблеми з платоспроможністю.

Прем`єр повідомила, що сьогодні уряд має намір розглянути відповідного листа, що його буде направлено в Національний банк України. «У цьому листі ми висловлюємо позицію, що ми готові включитися в програми з порятунку цих банків, але разом з тим, Нацбанк також повинен зробити кроки назустріч», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України (НБУ) вчора, 25 серпня, спростував звинувачення в затягуванні процесу рекапіталізації «Укрпромбанку» й банку «Надра».

У поширеному в ЗМІ повідомленні зазначається, що НБУ неодноразово подавав свої пропозиції з рекапіталізації вказаних банків, останні з яких було направлено в Міністерство фінансів України 20 липня 2009 року.

Раніше виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ заявляв про те, що Нацбанк гальмує вирішення питання про рекапіталізацію банку «Надра», а саме: не подає своїх пропозицій про умови реструктуризації зовнішньої заборгованості.