Черновецький придумав червону «швидкісну» печатку

У мерії Києва ввели спеціальну червону печатку для документів, що стосуються підготовки міста до фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомляє прес-служба столичної міської держадміністрації, київська влада ухвалила рішення «ввімкнути зелене світло» всій дозвільній документації, що стосується об`єктів, пов`язаних з Євро-2012.

«Всі завдання, які перед нами ставляться з підготовки до чемпіонату, вирішуються в стислі терміни - не довше 10 днів. Якщо питання вирішується довше 10 днів, інвестор може звертатися до мене, і мої чиновники нестимуть за це персональну відповідальність. Ми спеціально ввели червоний штамп зі знаком Євро-2012, і всі документи з таким штампом потрапляють до мене на підпис протягом трьох днів», — заявив Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.