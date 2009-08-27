Асадчев каже, що на полі Полтавської битви звалюють сміття

Голова Полтавської ОДА Валерій АСАДЧЕВ критикує мерію Полтави за антисанітарний стан поля Полтавської битви і вимагає від влади міста його розчищення.

Про це В.АСАДЧЕВ заявив журналістам.

За його словами, мер Полтави Андрій МАТКОВСЬКИЙ не виконав своєї обіцянки, даної російській делегації, про підтримку порядку і подальше впорядкування цієї території, де сьогодні поле заросло бур`янами, і на ньому звалюють сміття.

"Якщо знову туди приїдуть росіяни і офіційна делегація це побачить, то буде дуже неприємна розмова, в якому стані ця історична частина", - сказав В.АСАДЧЕВ.

В.АСАДЧЕВ вважає, що "мерія попіарилася, відзначила свято 300-річчя Полтавської битви, а зараз все приходить в запустіння: покинуто поле, покинуто редут, покинуто могилу воїнів"

Нагадаємо, 27 червня Полтава відзначила 300-річчя Полтавської битви.