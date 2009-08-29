У Черкасах установлять пам'ятник поету Миколі Негоді

На сесії Черкаської обласної ради, що відбулася 28 серпня, депутати виділили 15 тисяч гривень спорудження пам’ятника поету Миколі Негоді.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі з питань взаємодії зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю Черкаської облради, спорудження пам’ятника та вшанування пам’яті Почесного громадянина Черкащини, заслуженого діяча мистецтв М.Негоди відбуватиметься за рахунок субвенцію бюджету міста Черкаси у сумі 15 тис. грн. із зарезервованих коштів для розподілу. З пропозицією про виділення коштів до депутатів Черкаської облради звернулися голови обласної ради та облдержадміністрації.

Довідка УНІАН. М.Негода - український поет і письменник (09.01.1928 - 11.09.2008.рр.). Почесний громадянин Черкащини, заслужений діяч мистецтв. Автор багатьох віршів, пісень, прозаїчних творів. Вершиною творчості М.Негоди став твір «Степом, степом...», який поклав на музику композитор Анатолій Пашкевич. На слова М.Негоди написано чимало й інших відомих пісень - «Летять білі чайки», «Земле моя, земле», «Над колискою сина», «За полем розлогим», «Тоне море неозоре», «Молодість ветеранів», «Чигиринська дума», «Діброво зелена» та інші.