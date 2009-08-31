ВР завтра розгляне зміни до Конституції та вето Президента

Верховна Рада України завтра розгляне питання щодо направлення до Конституційного Суду законопроектів про зміни до Конституції.

Як повідомляє офіційний сайт парламенту з посиланням на прес-секретаря голови Верховної Ради України, таке рішення було ухвалено на засіданні погоджувальної ради.

Крім того, депутати вирішуватимуть питання щодо подолання вето Президента на закон «Про всеукраїнський референдум».

Як відомо, серед інших в парламенті зареєстрований президентський варіант змін до Основного Закону, який глава держав виніс на всеукраїнське обговорення через відмову парламенту розглядати його пропозиції.