Тимошенко піднімає ціну на транзит російського газу

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО спростовує інформацію про зниження в 2010 році транзитної ставки на природний газ з Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«З 1 січня істотно підвищується вартість транзиту російського газу через територію України до Європи. По суті справи, це за всі 18 років буде перше достатньо істотне підвищення – на 65-70% залежно від того, якою буде ціна на нафту», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр наголосила, що Україна і Росія чітко виконують умови контракту про постачання і транзит російського природного газу. «Обидві сторони – і Україна, і Росія – переконані, що на Різдво не буде цих традиційних «штучок», які завжди були разом з кризами в газовій сфері. Все пройде достатньо спокійно, і на основі існуючих контрактів», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме тільки фактично спожитий об`єм газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.

Після цього ряд ЗМІ повідомили, що в обмін на зниження обсягу поставок Ю.ТИМОШЕНКО нібито запропонувала «певну знижку в тарифі на транспортування природного газу територією України».

У 2009 році ставка на транзит російського газу становить 1,7 дол. за тисячу кубометрів на 100 км.