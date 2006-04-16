Суд не врахував побажання аутсайдерів

Вищий адміністративний суд прийняв рішення приєднати до основної позовної заяви про визнання неправомірними дій Центральної виборчої комісії з установлення результатів виборів народних депутатів три додаткових позови, які надійшли вчора ввечері до суду від Блоку Юрія Кармазіна, партії «Віче» та Народного блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, таку постанову зачитав в суді головуючий суддя Олександр ПАСЕНЮК.

Як зазначається у постанові, приєднання цих позовів відбулося, оскільки зміст основної позовної заяви та позовів, які надійшли додатково, мають однакову вимогу, тобто оскарження дій Центральної виборчої комісії.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Вищий адміністративний суд України почав розгляд позову Блоку Наталії Вітренко “Народна опозиція” і Блоку Кармазіна до ЦВК про визнання неправомірними дій комісії з установлення результатів виборів народних депутатів 26 березня.