У Ющенка буде дуже сильна виборча кампанія

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Віктор БОНДАР заявляє, що на майбутніх виборах Президента України у Віктора ЮЩЕНКА буде «дуже сильна виборча кампанія».

Таку думку В.БОНДАР висловив в інтерв`ю ІА «Новый Мост».

Він відзначив, що «Президентові є що сказати, він йде до людей з новою Конституцією. Виборча кампанія буде, природно, побудована на тому, що було зроблене за п`ять років. Була програма «10 кроків назустріч людям». Я думаю, тут завдання Президента і команди – максимально розкрити те, що було зроблено у рамках цієї програми». За словами дніпропетровського губернатора, «за п`ять років Україна одержала сильне піднесення економіки. Такого зростання ВВП не було в жодній країні СНД. І коли б не криза, опозиції було б дуже важко доводити, що «помаранчева» влада неефективна. Сьогодні опозиції повезло тільки тому, що криза підкосила позиції і Президента, і прем`єр-міністра».

В.БОНДАР переконаний, що пройде ще три місяці, і виборча кампанія покаже, що країна назад вже не повернеться – як все було заплановано в 2005 р., так і піде далі.

«Ми дуже швидко забули, яку країну одержав Президент в 2005 році. Яка була свобода слова? Які були пенсії, зарплати – копійки! Які надходження інвестицій, бюджети? Порожні! Зараз все інакше. І до цього звикли швидко. «Помаранчева» команда відкрила країну для Європи і, по суті, Європу для нас. А тотальні перевірки у бізнесі: податкові, правоохоронні, забули?», - відзначив представник Президента в регіоні.

При цьому він вважає, що вибори будуть дуже жорсткими.

На прохання прокоментувати передвиборні кампанії кандидатів в Президенти В.БОНДАР сказав, що передвиборну кампанію поки розпочали не всі основні кандидати. Він відзначив, що «абсолютно нову іміджеву кампанію будує прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО. Вона змінила імідж – це одразу видно: стала трохи інша, з`являється у джинсах, і коса вже по-іншому заплетена. Її наочна агітація зараз агресивніша, ніж завжди – стала більш яскравою і помітною. Нарешті в інформаційному полі з’явився Віктор ЯНУКОВИЧ. Йому вже далі нікуди було мовчати, не можна вже було більше ховатися, треба було виходити до громадськості. Інакше він зіткнувся б з тим, що через місяць йому довелося б наздоганяти усіх учасників забігу. Арсеній ЯЦЕНЮК намагається побудувати цікаву кампанію за принципом походу в люди».

На питання, як він ставиться до білборду «Вони балакають – вона працює», В.БОНДАР відповів: «Класний білборд. Насправді дуже вдало вийшов. Думаю, такими простими білбордами, як у ЯЦЕНЮКА, як «Вони балакають...» можна добре привернути увагу. Нехай нас занесли до розряду «балакаючих» – що ж тут ображатися? Це орієнтовано не на мене, а на тих людей, які прийдуть на виборчі дільниці. Я можу завестися, доводити, що ми щось робимо, але кому доводити-то?!»