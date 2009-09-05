У МЗС пояснили, чому не вважають Зурабова послом

До моменту вручення вірчих грамот Президентові України Михайло ЗУРАБОВ не є послом Російської Федерації в Україні.

Про це заявив виконувач обов`язків міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня».

При цьому він наголосив, що наявність посла Росії в Україні мала б позитивний вплив на двосторонні відносини.

«Особа, якій видано агреман і яка затверджена послом згідно із законодавством своєї країни, до того моменту, доки вона не вручить вірчі грамоти главі держави, яка видала агреман, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні відносини, не вважається послом. Отже предмету для розмов із ЗУРАБОВИМ немає доти, доки він не приїде сюди і не вручить вірчі грамоти», — повідомив дипломат.

В.ХАНДОГІЙ також переконаний, що наявність посла РФ в Україні сприяла б поліпшенню відносин між країнами.

«Наявність посла це завжди краще, ніж його відсутність. На мій погляд, якраз присутність у Києві посла ЗУРАБОВА сприяла б створенню тих умов, необхідних для зустрічей на вищому рівні, про які говорить російська сторона», — констатував він.

Керівник українського МЗС також повідомив, що, за його інформацією, акредитацію російського військового аташе Володимира КУЗЬМІЧОВА, про яку просило російське посольство, було продовжено.

«Я не займаюся акредитацією військових аташе. Можу сказати тільки одне: у нас на даний момент немає жодної заборгованості перед російською стороною з акредитації її представників. Якщо таке звернення було, то, воно задоволене», — відзначив він.

Крім того, тривалий процес призначення нового посла США в Україні В.ХАНДОГІЙ, у свою чергу, пояснив складністю відповідної процедури.

«У США існує дуже складна система міжвідомчого узгодження. Справа не в Україні. Тут немає жодного політичного забарвлення. У багатьох країнах світу в даний час немає американських послів. Наскільки я знаю, зараз кандидатура посла в Україні на завершальній стадії узгодження. Отже я сподіваюся, що посол Сполучених Штатів скоро буде офіційно названий і приїде до України», — повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ заявив, що прийняв рішення відкласти приїзд нового посла РФ до України.

Як сказано в посланні Д.МЕДВЕДЄВА до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, "в умовах антиросійського курсу українського керівництва мною ухвалено рішення відкласти приїзд до України нашого нового посла. Конкретні терміни буде визначено пізніше, з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин".

Довідка УНІАН. Призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні було схвалене профільними комітетами Державної думи і Ради Федерації РФ наприкінці червня. Вже 26 червня Росія направила до України офіційний запит про отримання агремана для М.ЗУРАБОВА.

6 серпня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повідомив, що погодився з призначенням М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні і підписав агреман.