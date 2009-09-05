Партія регіонів готова йти на поступки

Партія регіонів готова на кілька днів відкласти розгляд у Верховній Раді України питання про підвищення мінімальної заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв`ю журналістам під час робочої поїздки до Донецької області.

За його словами, у вівторок, 8 вересня, на пленарному засіданні парламенту фракція Партії регіонів наполягатиме на ухваленні законопроекту щодо підвищення пенсій і соціальних виплат дітям-сиротам і багатодітним сім`ям. За його словами, ухвалення цього проекту закону дасть змогу вже з 1 вересня розв’язати соціальні проблеми цих категорій населення.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що розгляд законопроекту щодо підвищення мінімальної заробітної плати буде відкладено. Він відзначив, що «регіонали» дадуть «ще кілька днів уряду» попрацювати над цим питанням.

Окрім того, В.ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція Партії регіонів вимагатиме від Кабміну звіт про виконання державного бюджету за поточний рік.

За його словами, також фракція вимагатиме від уряду внести зміни до держбюджету на 2009 рік щодо соціальних виплат.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Верховна Рада України відмовилася ухвалити в другому читанні і в цілому законопроект про внесення змін до Державного бюджету на 2009 рік (про підвищення розміру прожиткового мінімуму і розміру мінімальної заробітної плати), на ухваленні якого наполягала фракція ПР. За законопроект проголосували 200 народних депутатів з 385, зареєстрованих в сесійному залі.

Вчора, 4 вересня, на позачерговому засіданні ВР фракція Партії регіонів заблокувала роботу і вимагала розглянути новий законопроект про підвищення соціальних стандартів.

Лідери фракцій домовилися, що у понеділок, 7 вересня, відбудеться засідання робочої групи щодо узгодження положень законопроекту про підвищення соціальних стандартів.