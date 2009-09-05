Гриценко попросив українців допомогти йому матеріально

Лідер громадської організації «Громадянська позиція», народний депутат Анатолій ГРИЦЕНКО звернувся до громадян за допомогою у зборі коштів для своєї участі в президентських виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА, він так пояснив своє прохання: "Щоб до влади потрапили не лише мільйонери, як цього хотіли БЮТ і Партія регіонів, збільшуючи суму застави вп`ятеро".

"У мене немає власних мільйонів - не накрав. У олігархів грошей також не брав - бо на посту Президента реалізовуватиму власну, а не їх програму. Захищати інтереси всіх 46 мільйонів громадян, а не кількох сімей. Позичати грошей також не буду - оскільки з президентської зарплати не зможу їх повернути. Тому прошу вашої підтримки - щоб разом ми зібрали 2,5 мільйона гривень, які необхідно внести як заставу для участі у виборах".

Як сказано у зверненні А.ГРИЦЕНКА, його часто називають «кращим, проте непрохідним через брак коштів і відсутності на телевізійних екранах».

«Згоден, за нинішніх їх правил я - непрохідний. Але ці правила нам нав`язують ті, хто сьогодні при владі, хто, власне, й довів Україну до безодні», - відзначив депутат.

«Якщо кращий - непрохідній, замість нього прохідним буде кандидат, який має мільярди і за яким стоять олігархи, який після обрання проводитиме не власну, а їх політику - красти, одурювати людей, здавати інтереси держави», - переконаний А.ГРИЦЕНКО.

Якщо це станеться, на думку парламентарія, українці у своїй державі не матимуть майбутнього.

«Інвестуємо в порядок, щоб не тільки наступні покоління, а й ми з вами могли гідно жити в іншій Україні - сильній, сучасній і багатій європейській державі», - закликав А.ГРИЦЕНКО.