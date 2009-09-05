Тимошенко: ми провели детальну експертизу Конституції

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО ініціює законодавчі зміни, що дозволяють головам сіл, селищ і міст обиратися депутатами рад різних рівнів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні в Києві на Всеукраїнській нараді з питань розробки нових підходів до формування відносин державного і місцевих бюджетів в 2010 році.

«Я хочу вам сьогодні з великою радістю сказати, що після того, як ми провели детальну експертизу Конституції, то переконалися в тому, що Конституція не забороняє вам бути присутніми і бути депутатами як районної ради, так і обласної ради, а більше того, я вважаю, що це навіть потрібно робити, і саме тому забороняє вам сьогодні це тільки закон, ухвалений у 1997 році, але ми його з вами абсолютно точно підправимо і змінимо тільки одне слово, це слово – «не». Забирається слово «не», і ми читаємо – «сільський, селищний і міський голова МОЖЕ бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Окрім того, вона вважає, що органи місцевого самоврядування мають бути представлені у парламенті.

«Наступний крок, який потрібно зробити, - це, безумовно, мати ваше представництво у Верховній Раді. І я переконана, що наступні вибори обов`язково дадуть можливість усій вашій команді бути представленій в кожній фракції Верховної Ради. Те, що стосується нашої політичної команди, – це я вам абсолютно точно гарантую», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. Відповідно до статті 12 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР), сільський, селищний, міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, зокрема на громадських засадах (окрім викладацької, наукової і творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.