У БЮТ кажуть, що Литвин підписав ще один закон, ветований Ющенком

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН підписав заветований Президентом закон про внесення змін до Державного бюджету, який передбачав виділення коштів для проведення в Україні Євро-2012.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ з посиланням на першого заступника голови фракції БЮТ у Верховній Раді Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА.

«Сподіваємось, що у найближчий час Закон про зміни до держбюджету буде оприлюднений у засобах масової інформації. Як тільки цей закон буде опублікований, всі штучні перепони для повномасштабної підготовки України до Євро-2012 буде усунуто» - переконаний А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Депутат також нагадав, що голова ВР підписав заветований главою держави Віктором ЮЩЕНКОМ закон про зміни до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента, в результаті чого вибори Президента будуть проходити за новими правилами.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Верховна Рада України подолала вето Президента на закон “Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України”.

За ухвалення відповідного рішення проголосували 384 народних депутата із 409, зареєстрованих в сесійній залі.

Закон встановлюється, що Національний банк України у 2009 році вносить до держбюджету перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами Національного банку України у поточному році на загальну суму не менш як 9,8 млрд. грн.

Зазначені надходження пропонується спрямувати на забезпечення належного виконання заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

4 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повернув до парламенту зі своїми пропозиціями закон «Про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України».