Вінський хоче, щоб Тимошенко і Стельмах пішли у відставку на пару

Голова Центрального оргкомітету народно-патріотичного об’єднання «За демократію і справедливість» Йосип ВІНСЬКИЙ вважає, що відповідальність за зниження курсу національної валюти однаковою мірою несуть прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

Таку думку Й.ВІНСЬКИЙ висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

«Те, що за останній рік курс гривні знизився вдвічі, є провиною як уряду, так і НБУ. Юлія ТИМОШЕНКО і Володимир СТЕЛЬМАХ мають подати у відставку. Це буде логічним підсумком їхньої недолугої діяльності на чолі уряду і Національного банку», - заявив Й.ВІНСЬКИЙ.

Лідер народно-патріотичного об’єднання вважає, що Кабінет міністрів та Національний банк однаково відповідають за економічну та фінансову політику. «Вони не можуть діяти ізольовано один від одного, і для стабільності гривні необхідна як ефективна економіка, з одного боку, так і розумне монетарне регулювання, з іншого боку», - підкреслив він.