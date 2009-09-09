ПР готова допомогти водієві BMW, який потрапив у ДТП з кортежем Тимошенко

У Партії регіонів заявляють, що візьмуть під контроль розслідування ДТП за участю автомобільного кортежу прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Партії регіонів.

Зокрема, прес-служба наводить заяву народного депутата від ПР, міністра внутрішніх справ в Опозиційному уряді Миколи ДЖИГИ про те, що розслідування обставин ДТП за участю автомобільного кортежу прем`єр-міністра на Дніпровському спуску в м. Києві має відбуватися в умовах гласності, і що неприпустимо ще до рішення суду заявляти про винність однієї зі сторін конфлікту.

«Партія регіонів не допустить, щоб розгляд цієї справи в суді перетворився на формальність з наперед відомим результатом. Ми візьмемо під контроль розслідування обставин ДТП, і за необхідності надамо юридичну підтримку людині, яку ще до рішення суду працівники ДАІ визначили як винуватця цієї дорожньо-транспортної події», - заявив М.ДЖИГА.

Довідка УНІАН. Деякі ЗМІ, серед яких газета «Сегодня» та Інтернет-видання «Українська правда», писали про ДТП, у яку 28 серпня ц.р. потрапив кортеж прем`єра Ю.ТИМОШЕНКО. За їх інформацією, зіткнення сталося між основною машиною, в якій зазвичай їздить прем`єр, і автомобілем супроводу. Самої Ю.ТИМОШЕНКО в машині не було. Проте, її кортеж того дня повертався з аеропорту на високій швидкості і з «мигалками». За версією ДАІ, спровокував ДТП водій BMW, проте останній стверджує, що правил не порушував і не міг спровокувати аварію. Водій також розповів УП, що у нього відібрали права і тепер намагаються зробити винним у цьому ДТП.