Янукович думає, що терпіння у нього не вистачить
11:10, 13 грудня 2006Політика
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У збільшенні тарифів прем`єр звинувачує опозицію
Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ звинувачує сьогоднішню опозицію в збільшенні тарифів на житлово-комунальні послуги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.
«Коли нас опозиція критикує за тарифи, ніхто з них не говорить про те, що тарифи знищили вони, коли були при владі. Вони сподіваються на те, що у нас вистачить терпіння? Що ми терпітимемо це далі, і вони розповідатимуть казки людям?», - обурився В.ЯНУКОВИЧ.
Прем`єр-міністр підкреслив, що сьогоднішній уряд «працюватиме, а не багато говоритиме». «І це буде наш стиль роботи. Тут не повинно бути ніякого популізму», - підкреслив він.
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