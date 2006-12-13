Янукович думає, що терпіння у нього не вистачить

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ звинувачує сьогоднішню опозицію в збільшенні тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Коли нас опозиція критикує за тарифи, ніхто з них не говорить про те, що тарифи знищили вони, коли були при владі. Вони сподіваються на те, що у нас вистачить терпіння? Що ми терпітимемо це далі, і вони розповідатимуть казки людям?», - обурився В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр підкреслив, що сьогоднішній уряд «працюватиме, а не багато говоритиме». «І це буде наш стиль роботи. Тут не повинно бути ніякого популізму», - підкреслив він.