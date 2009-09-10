Вінський прийде на програму до Скрипіна

Сьогодні голова Центрального організаційного комітету Народно-патріотичного об’єднання “За демократію і справедливість” Йосип ВІНСЬКИЙ візьме участь у програмі “Правда Романа СКРИПІНА” на телеканалі ТВІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, основна тема розмови - “Оцінка політичної ситуації у країні в контексті чергових виборів”

Початок прямого ефіру – о 21.30.