Вінський прийде на програму до Скрипіна
17:53, 10 вересня 2009Політика
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Сьогодні голова Центрального організаційного комітету Народно-патріотичного об’єднання “За демократію і справедливість” Йосип ВІНСЬКИЙ візьме участь у програмі “Правда Романа СКРИПІНА” на телеканалі ТВІ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, основна тема розмови - “Оцінка політичної ситуації у країні в контексті чергових виборів”
Початок прямого ефіру – о 21.30.
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