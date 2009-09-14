Будинок, де переховувався Пукач, вже продається

Житомирська обласна організація ВО «Свобода» вважає намір місцевої влади продати будинок, де переховувався обвинувачений у вбивстві Георгія Гонгадзе колишній генерал Олексій ПУКАЧ, спробою «сховати кінці у воду». Про це журналістам заявив лідер обласного осередку «Свободи» Руслан КОЦЮБИНСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, нещодавно стало відомо, що будинок у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області, де переховувався обвинувачений, вирішили продавати.

«Співмешканка генерала О. ПУКАЧА виїхала з будинку, де вони жили з весни 2008 року. У сільраді сказали, що на будинок вже начебто є покупець, - повідомив Р.КОЦЮБИНСЬКИЙ - Намір продати будинок може бути на руку тим, хто хоче сховати кінці в воду у справі переховування О. ПУКАЧА».

Він також провів аналогію з будинком С. Бандери, який свого часу влада продала покупцеві за умови, що той його знесе.

Як повідомляв УНІАН, О.ПУКАЧ, обвинувачений справі про вбивство Г.Гонгадзе і оголошений у розшук з 2005 року, був затриманий увечері 21 липня в селі Молочки Чудновського району Житомирської області.

Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років. Замовники й організатори вбивства не були остаточно встановлені слідством.