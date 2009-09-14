Бунт у профспілках: Хару на протест ніхто не уповноважував

Заява Федерації профспілок України про незадоволеність урядовим проектом державного бюджету на 2010 рік є одноосібною заявою керівника ФПУ Василя ХАРИ.

Про це УНІАН повідомила член Президії ФПУ, представник профспілок працівників культури Людмила ПЕРЕЛИГИНА.

“Члени Президії ФПУ обурені цією заявою, бо її текст не обговорювався й не узгоджувався на Президії профспілок”, - сказала Л.ПЕРЕЛИГИНА.

За її словами, для ухвалення такої заяви засідання Президії не збиралося. “Це є одноосібною заявою пана ХАРИ. Це політиканство”, - переконана представник профспілок працівників культури.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ФПУ поширила текст заяви, у якої був висловлений рішучий протест у зв`язку з рішенням Кабінету міністрів України заморозити розміри державних соціальних стандартів і гарантій у державному бюджеті України на 2010 рік.

У заяві зазначалося, що соціальний діалог, який тривав майже півроку, завершився повним ігноруванням урядом пропозицій ФПУ та законних прав членів профспілок. “Більше того, Кабінет міністрів України зірвав засідання Національної тристоронньої соціально-економічної ради 11 вересня 2009 року, і фактично позбавив профспілки та роботодавців можливості громадського впливу на формування соціальних складових проекту головного фінансового документа країни на 2010 рік”, - йшлося у заяві.

Згідно з текстом заяви, уряд знову штучно занизив прожитковий мінімум майже на 300 грн., що позбавляє мільйони українців законного права на належні соціальні гарантії.

”Запропонований Кабінетом міністрів України підхід до формування бюджетної політики у 2010 році призведе до того, що доходи майже 15 мільйонів громадян, зокрема пенсіонерів, стануть значно нижчими від межі бідності”, - наголошує голова ФПУ.

Заява містить звернення до Президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів України щодо забезпечення в державному бюджеті України на 2010 рік реалізації конституційного права громадян на достатній рівень життя. Крім того, у ФПУ вимагають від Кабінету міністрів здійснення розрахунків та обґрунтувань показників видатків на соціальні цілі на підставі реального прожиткового мінімуму та інших державних соціальних стандартів і гарантій, визначених відповідно до законів України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», «Про оплату праці», «Про прожитковий мінімум», Генеральної угоди між Кабінетом міністрів, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, а також рішень Конституційного Суду України.