Тимошенко, як економіст економісту, розказала Ющенку, що він не правий

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає необгрунтованою критику Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо дефіциту Державного бюджету, закладеного в проекті документа на 2010 рік, у розмірі 3,97% ВВП.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на презентації проекту Держбюджету на 2010 рік в Українському домі.

«Ми заклали на 2010 рік в проекті дефіцит в бюджеті 3,9% і одержали жорстку критику від Президента, що це завищений дефіцит бюджету і що потрібно робити не більше 3%. Я можу сказати, знаючи всю ситуацію в світі й в Україні, що це необгрунтована критика і не та позиція, яку має займати досвідчений фінансист і економіст», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що наступного року, наприклад, Росія плануватиме дефіцит бюджету в розмірі від 6% до 7,5%, Румунія – 6,5%, Ірландія – 7%, Велика Британія – до 10%, Латвія – до 10%, США – близько 12,5%.

«Те, що ми плануємо 3,97%, – це мінімальний (показник – УНІАН) серед всіх країн, щодо яких ми володіємо інформацією (про запланований дефіцит – УНІАН)», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України увечері 14 вересня затвердив проект Державного бюджету на 2010 рік.

Виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ зазначив, що витрати бюджету в 2010 році становитимуть 324 млрд. грн., обсяг надання кредитів – майже 12 млрд. грн., обсяг повернення кредитів – 4,5 млрд. грн.

Дохідна частина Держбюджету буде на рівні майже 285 млрд. грн., дефіцит – 46,7 млрд. грн. (3,97% ВВП).

Згідно з Бюджетним кодексом бюджет наступного року має бути внесено урядом до Верховної Ради до 15 вересня.

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлені на рівні 239,215 млрд. грн. (зокрема, загального фонду – 183,980 млрд. грн.), витрати – 267,677 млрд. грн. (зокрема, загального фонду – 193,640 млрд. грн.). Це передбачено в Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік», обнародуваний в офіційній пресі.

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлено на рівні 31,178 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,244 млрд. грн.

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.