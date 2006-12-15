Янукович-молодший влаштував скандал в Борисполі?

Голова «Молодіжного Союзу «Наша Україна» Степан Барна хотів би більше дізнатися про нещодавній інцидент з Віктором Януковичем-молодшим в аеропорту «Бориспіль», де, як повідомляють ЗМІ, син прем`єра влаштував скандал.

Про це повідомляє прес-служба «Нашої України».

«Якщо інформація про хуліганські дії Януковича-молодшого підтвердиться, суспільство має негайно відреагувати на скандальну поведінку сина прем`єра і засудити його», – сказав Степан Барна.

Незалежно від статусу батька, син, який, до речі, є народним депутатом, повинен відповідати за свою поведінку, – підкреслив лідер молодих «нашоукраїнців». – Тому що б не зробив син Віктора Януковича, він повинен за це відповісти як громадянин України, а прем`єр – одержати оцінку як батько».

«Хуліганство, особливо в поведінці молодого політика, – неприпустимо, адже молоді політичні діячі служать прикладом для наслідування всієї української молоді», – додав Степан Барна.

Як повідомляє видання «Фраза», днями в аеропорту «Бориспіль» син прем`єр-міністра України Віктор Янукович-молодший разом із своїм знайомим і двома дівчатами влаштував скандал. Охорона намагалася його усмирити. Після цього, як повідомляє «Фраза», начальника охорони аеропорту звільнили», – йдеться в повідомленні прес-служби.

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