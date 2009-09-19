Ющенко пригадав єврейську мудрість
12:14, 19 вересня 2009Політика
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Президент привітав зі святом Рош Гашана
Президент України Віктор Ющенко привітав іудеїв України зі святом Рош Гашана – єврейським Новим роком.
Про це повідомля офіційний сайт глави держави.
“Це свято вселяє віру в краще життя в наступному році. Воно має глибокий духовний зміст і символізує прагнення до оновлення та очищення душі”, - наголошується у привітанні.
Як підкреслив В.ЮЩЕНКО, “єврейська мудрість говорить: «Огляньте душі свої і добрими робіть свої справи». Він побажав іудеям міцного здоров`я, щастя, радості, достатку, миру і благополуччя.
“Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний рік”, – наголосив глава держави.
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