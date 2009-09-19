Ющенко пригадав єврейську мудрість

Президент України Віктор Ющенко привітав іудеїв України зі святом Рош Гашана – єврейським Новим роком.

Про це повідомля офіційний сайт глави держави.

“Це свято вселяє віру в краще життя в наступному році. Воно має глибокий духовний зміст і символізує прагнення до оновлення та очищення душі”, - наголошується у привітанні.

Як підкреслив В.ЮЩЕНКО, “єврейська мудрість говорить: «Огляньте душі свої і добрими робіть свої справи». Він побажав іудеям міцного здоров`я, щастя, радості, достатку, миру і благополуччя.

“Нехай Всевишній у Книзі Життя запише вам гарний рік”, – наголосив глава держави.