Тимошенко поїхала до Одещини

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з робочою поїздкою в Одеській області.

Як передає кореспондент УНІАН, в Одесі глава уряду ознайомиться з перспективою розвитку ДП «Одеський морський торговельний порт» та візьме участь в урочистому відкритті новозбудованого транспортного шляхопроводу і нагородить працівників галузі відзнаками Кабінету міністрів України.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у засіданні круглого столу з керівниками портів, представниками органів виконавчої влади, співробітниками місцевих науково-дослідних установ, що опікуються питаннями розвитку Одеського порту.

На завершенні програми візиту Ю.ТИМОШЕНКО виступить із промовою на концерті на Куликовому полі.