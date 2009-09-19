Тимошенко поїхала до Одещини
12:51, 19 вересня 2009Політика
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Прем`єр привезла з собою нагороди
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО перебуває з робочою поїздкою в Одеській області.
Як передає кореспондент УНІАН, в Одесі глава уряду ознайомиться з перспективою розвитку ДП «Одеський морський торговельний порт» та візьме участь в урочистому відкритті новозбудованого транспортного шляхопроводу і нагородить працівників галузі відзнаками Кабінету міністрів України.
Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у засіданні круглого столу з керівниками портів, представниками органів виконавчої влади, співробітниками місцевих науково-дослідних установ, що опікуються питаннями розвитку Одеського порту.
На завершенні програми візиту Ю.ТИМОШЕНКО виступить із промовою на концерті на Куликовому полі.
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