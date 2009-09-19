Тимошенко хоче розпродати майно ДУСі, аби закрити дірки в бюджеті?

Можливий перерозподіл власності Державного управління справами може привести до зменшення її кількості.

Про це заявив у коментарі «Дзеркалу тижня» (№ 35 (763) від 19 - 25 вересня 2009 р.) керівник ДУС Ігор Тарасюк.

На його думку, якщо навіть об’єкти ДУС будуть прозоро приватизовані, це буде вкрай неефективним використанням засобів через негативну динаміку на ринку нерухомості.

«Будь-який переділ власності призводить до зменшення її кількості. Тим більше у форматі виборів», - упевнений він.

При цьому І.ТАРАСЮК вважає, що сумніви Кабміну в ефективності і прозорості використання держмайна ДУС можуть бути частиною плану з продажу тих об’єктів, котрі належать держуправлінню.

«Це вже не просто піар. Це ще й бажання замаскувати дірки в бюджеті. А тепер просто уявіть собі, що йдеться про три готелі, які стоять на лінії Хрещатика. Хіба недостатня мотивація для Кабміну? Та в сьогоднішній економічній ситуації об’єкти продавати не можна. Підуть за безцінь!» - наголосив І.ТАРАСЮК.

Керівник ДУС також категорично відкидає звинувачення в непрозорості передачі в оренду приватній фірмі державного «Президент-готелю».

«Ми віддали в оренду не готель, а частину рухомого та нерухомого майна. Терміном на 15 років. З правом відкликання на першу нашу вимогу. На суму 130 мільйонів. Оцінку майна здійснював ФДМ. Орендна плата, відповідно до інструкції, становить 22 відсотки (26 млн.) на рік», - повідомив І.ТАРАСЮК.

На його думку, ще однією причиною посиленої уваги Кабміну до функціонування Держуправління справами є бажання дискредитувати чинного президента України напередодні виборів.