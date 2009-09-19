Тимошенко хоче переглянути тарифи на послуги морських портів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне найближчим часом переглянути тарифи на послуги, що надаються морськими портами України, з метою зробити їх конкурентоспроможними для збільшення обсягів транзиту і переробки вантажів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила сьогодні в Одесі під час круглого столу з керівниками портів, галузевих профспілок, органів виконавчої влади і вченими, з питань функціонування і розвитку морегосподарського комплексу України.

«Де гнучкі (встановити тарифи – УНІАН), де - право надання знижок, де потрібно встановити інші тарифи...», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що перегляд тарифів на транзит і перевалку вантажів необхідно проводити з урахуванням тарифів на подібні послуги в основних конкурентів українських портів – в Констанці (Румунія) і Новоросійську (РФ).

Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що відповідна постанова про зміну тарифів може бути прийнята на засіданні Кабміну вже за два тижні. Прем`єр запросила для підготовки документа керівництво ключових портів України.

«Я б попросила, щоб ви попрацювали так, щоб не щодня цю постанову треба було б коригувати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.