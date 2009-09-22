Кириленко каже, що БЮТ вже не розуміє, чого ще від них хочуть регіонали

Фракція Блоку Юлії Тимошенко сьогодні на своєму засіданні вирішуватиме питання щодо своїх подальших дій у парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО.

«Ми зараз будемо вирішувати, що робити далі», - сказав він.

І.КИРИЛЕНКО зауважив, що фракція БЮТ виконала всі вимоги Партії регіонів щодо голосування за законопроекти стосовно підвищення соціальних стандартів і, за його словами, «не розуміє, що ще від них вимагають».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці народні депутати вирішили, що будуть голосувати за проекти законів, що стосуються соцстандартів, не за допомогою системи «Рада», а підняттям рук і вголос підтверджуючи свою позицію щодо законопроекту. За дане рішення проголосували 240 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Але проти такого рішення виступили представники фракції Партії регіонів. Спочатку вони вимагали перерви в роботі ВР, а потім заблокували трибуну парламенту. Це відбулося, після того як Верховна Рада не підтримала пропозицію про скасування рішення про зміну способу голосування по законопроектах, що стосуються соціальних стандартів. За дане рішення проголосували 207 з 421 народного депутата, зареєстрованого у залі. Фракція Партії регіонів наполягала, щоб рішення приймалися шляхом голосування картками за допомогою системи "Рада".

Також ВР не підтримала рішення про перенесення розгляду цих законопроектів на четвер, 24 вересня. За це рішення проголосували 19 з 419 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

В. ЛИТВИН закрив засідання ВР.