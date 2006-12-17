Україна потерпає від СНІД, корупції і ксенофобії – комісар Ради Європи

Основними проблемами України на сьогодні є поширення ВІЛ/СНІД, корупція сиcтеми правосуддя і ксенофобія. Про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ.

Підбиваючи підсумки свого візиту в Україну, комісар повідомив, що його результати будуть подані у звіті Комітету з прав людини РЄ у квітні 2007 року. Як зауважив Т.ХАММАРБЕРГ, до цього документу також ввійдуть рекомендації, які комітет розробить для України з урахуванням досвіду інших країн. Звіт буде подано Кабінету міністрів Ради Європи.

Відвідавши Київ, Львів та Одесу з метою ознайомлення з ситуацією у сфері дотримання прав людини, комісар РЄ дійшов висновку, що найбільшою проблемою для України є захист прав ВІЛ-інфікованих. За його словами, статистичні дані про поширення ВІЛ/СНІД викликають занепокоєння у Ради Європи.

Ще однією проблемою Т.ХАММАРБЕРГ назвав корумпованість системи правосуддя і обмеження прав ув`язнених в Україні. Зокрема, як акцентував комісар, “існують дуже великі проблеми з функціями і роллю прокуратури України, оскільки вони здійснюють як слідство, так і функції нагляду”. "Мандат, на основі якого діє прокуратура України, набагато ширший, ніж у багатьох країнах, а то й в усіх країнах Європи... З цією проблемою треба розбиратися радикальними методами", - наголосив він.

Також Т.ХАММАРБЕРГ заявив про наявність жорстокого поводження і тортур стосовно ув`язнених в Україні.

Третьою проблемою комісар РЄ назвав прояви ксенофобії. За його словами, в Україні почастішали випадки злочинів і ксенофобських висловлювань, і також знизилася терпимість до мігрантів.