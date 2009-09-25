Медведєв поскаржився, що Ющенко з ним не згоден

Президент Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ критикує позицію українського керівництва в питанні розвитку українсько-російських відносин.

Як передає РІА «Новости»,таку думку він висловив, виступаючи в четвер Піттсбурзькому університеті.

Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що не схильний перебільшувати розбіжності між Росією і Україною, але при цьому визнав, що на міждержавному рівні відносини двох країн деградували. "Це не фатально", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ. "Завдання керівництва наших країн, майбутнього керівництва України, як і майбутнього керівництва Росії, зробити все, аби ці відносини стали менш проблемними, такими, що ґрунтуються на взаємній вигоді і водночас особливої симпатії, яка завжди існувала між нашими народами", - наголосив Президент Росії.

Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що, на його думку, з боку українського керівництва, зокрема Президента, не було вжито достатніх кроків для розвитку російсько-українських відносин. "Навпаки, нам видається, що ці відносини часто підмінювалися якимись схемами, розвивалися не за тим сценарієм, який був би цікавий народам", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ. За його словами, ці думки він виклав у посланнях главі Української держави. "Президент Віктор ЮЩЕНКО зі мною не погодився", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

При цьому він запевнив, що Росія готова до поліпшення відносин із США.