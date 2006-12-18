Ющенко призначив Лубківського послом

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 16 грудня призначив Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Хорватія.

Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент звільнив М.ЛУБКІВСЬКОГО з посади радника Президента України – керівника Головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента України. М.ЛУБКІВСЬКИЙ обіймав цю посаду з 20 грудня 2005 року.