Ющенко призначив Лубківського послом
12:09, 18 грудня 2006Політика
1477
Повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 16 грудня призначив Маркіяна ЛУБКІВСЬКОГО Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Хорватія.
Про це повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента.
Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент звільнив М.ЛУБКІВСЬКОГО з посади радника Президента України – керівника Головної служби гуманітарної політики Секретаріату Президента України. М.ЛУБКІВСЬКИЙ обіймав цю посаду з 20 грудня 2005 року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter