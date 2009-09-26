У БЮТ зрозуміли, що Ющенко не має можливості зірвати вибори

Народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ переконаний, що команда Президента Віктора ЮЩЕНКА не має жодних механізмів, аби зірвати проведення виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час ефіру програми «Велика політика Євгенія Кисельова» на телеканалі “Інтер”.

«Ті, хто думають про можливий неконституційний сценарій, аби якимось чином залишити Президента діючого на своїй посаді в певний спосіб, який не передбачає виборів Президента, обрання всім народом України, то для цього немає жодних підстав, жодного інструменту», - сказав депутат.

За словами А.ПОРТНОВА, сьогодні багато говорять про можливість зриву виборів шляхом проведення референдуму, який би вніс зміни в Конституцію, запровадження надзвичайного стану чи скасування Конституційним Судом закону про вибори Президента. «Президент сьогодні не має жодного інструментарію, жодної можливості це зробити», - сказав він.

Народний депутат пояснив це тим, що фактично Президенту не підконтрольна прокуратура, а Центральна виборча комісія та Конституційний Суд не будуть виконувати незаконні рішення. «Для того, аби імплементувати якісь рішення, треба їх закумкати якимось високоінтелектуальним ресурсом. Якби на Банковій володіли таким ресурсом, то наша країна жила б кращим чином», - сказав А.ПОРТНОВ.