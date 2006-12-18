Наша Україна збирає підписи за скасування політреформи

Фракція «Наша Україна» проводить збір підписів під поданням до Конституційного Суду щодо неконституційності прийнятого рішення про проведення політичної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв`ю журналістам повідомив член фракції «Наша Україна» Петро ПОРОШЕНКО, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН щодо строку направлення такого подання.

За словами П.ПОРОШЕНКА, на сьогодні головним питанням є узгодження з Блоком Юлії Тимошенко відповідного подання до Конституційного Суду. Він нагадав, що згідно з рішенням з’їзду «Народного Союзу Наша Україна», фракція «Наша Україна» має звернутися до КС з приводу неконституційності прийняття рішення щодо політреформи. В той же час П.ПОРОШЕНКО не назвав конкретної кількості підписів, які вже зібрані, а також відмовився спрогнозувати, коли таке подання може бути направлено. За його словами, на сьогодні необхідно «якісно відпрацювати цей документ». При цьому, за його словами, подання з приводу неконституційності рішення щодо політреформи буде розглянуто не раніше весни наступного року.