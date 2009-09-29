Ющенко нагадує народу про ціну, заплачену за волю і незалежність

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає український народ до єдності. Про це йдеться в зверненні глави держави з нагоди 68-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, В.ЮЩЕНКО підкреслює, що, ідучи в майбутнє, потрібно пам`ятати про своїх загиблих, про страшну ціну, яку українці заплатили за право бути вільними й незалежними. “Будьмо відповідальними, зміцнюймо нашу єдність заради щастя й безпеки прийдешніх поколінь”, - підкреслює він.

Президент наголошує на недопущені рецидивів тоталітарної ідеології, ксенофобії, антисемітизму, зневаги до людського життя й гідності.

“Український народ, який втратив мільйони своїх синів і дочок під час Голодомору-геноциду й Другої світової війни, рішуче й категорично відкидає будь-які прояви й рецидиви тоталітарної ідеології, ксенофобії, антисемітизму, зневаги до людського життя й гідності”, - підкреслив він.

В.ЮЩЕНКО нагадує, що 68 років тому, 29 вересня 1941 року, в урвищах Бабиного Яру в Києві фашистські окупанти розпочали масові розстріли невинних людей і, насамперед, українських євреїв.

“За неповних два роки нацистського терору Бабин Яр перетворився у величезну братську могилу, в якій знищено понад сто тисяч наших співвітчизників - євреїв, ромів, українців, росіян та представників інших народів”, - наголошує Президент. Він нагадав, що в Бабиному Яру поховані військовополонені, радянські підпільники й члени Організації Українських Націоналістів, тисячі мужніх патріотів, які чинили опір загарбникові.

“Сьогодні у скорботі схиляємо голови, вшановуючи пам`ять невинно убієнних жертв одного з найстрашніших злочинів XX століття”, - підкреслив глава держави.

“Усвідомлюємо свій обов`язок зробити все, щоб світ завжди пам`ятав про мучеників Бабиного Яру, щоб подібні трагедії ніколи й ніде не могли повторитися”, - додав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголошує, що українці збудували державу, в якій панує міжнаціональна злагода, взаєморозуміння й взаємоповага. “Ми віддані ідеалам миру, демократії й гуманізму”, - підкреслює він.

“Меморіал Бабиного Яру - священний. Українська держава не допустить будь-якого осквернення пам`яті наших співвітчизників і дбатиме про належний захист місця їхнього вічного спокою”, - зазначає В.ЮЩЕНКО.

* * * Офіційним Днем пам`яті жертв Бабиного Яру вважається 29 вересня. У цей день у 1941 році фашисти розстріляли в цьому яру в Києві більш як 30 тис. євреїв.

Бабин Яр як місце масових страт проіснував рівно два роки - з 29 вересня 1941 року по 29 вересня 1943 р. Кількість жертв - представників різних національностей - перевищує 150 тис. людей.