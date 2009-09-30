Ющенко про Україну, Польщу, демократію, імперію та непросте минуле

Президент України Віктор ЮЩЕНКО визначає українсько-польські відносини як зразок відносин двох націй, що пережили непросте історичне минуле.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив під час урочистостей з нагоди відкриття другої черги заводу ТОВ «Церсаніт Інвест» у Новоград-Волинському районі Житомирській області.

«Я хотів би засвідчити велику нашу любов польському народу, Польській державі за те, що український та польський народи за останні роки, пам’ятаючи непросту нашу взаємну історію, пам’ятаючи складне переплетіння у долях українців та поляків, непрості часи й обставини життя наших дідів і прадідів, нарешті подали один одному руки та пройшли історичне прощення», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив переконання у тому, що такий крок можливий лише за умов демократичного суспільства. Президент наголосив, що «жоден імперський режим руку один одному на прощення не подасть».

Як вважає В.ЮЩЕНКО, це здатні зробити «тільки вільні люди і вільна влада, яка відчуває за собою відповідальність не лише за те, що є сьогодні, а й за те, що буде завтра».

Президент також визначив українсько-польські відносини як такі, що можуть у демократичному суспільстві служити прикладом того, як «дві нації попри непросте минуле здатні виходити із ситуації історичних конфліктів достойно, сподіваючись на взаємний розвиток».

Він також нагадав, що відкриття сьогодні на Житомирщині заводу «Церсаніт Інвест» з польськими інвестиціями стало можливим завдяки гарним українсько-польським відносинам.

В.ЮЩЕНКО також відзначив подяками Президента України та іншими відзнаками провідних фахівців Новоград-Волинського району, згаданого підприємства та керівників Новоград-Волинської райдержадміністрації.