ВР відмовилась ухвалити проект закону про парламентську опозицію

Верховна Рада України відмовилася ухвалити проект закону про парламентську опозицію.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту в першому читанні проголосували 172 з 440 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Зокрема, законопроект підтримав 1 член фракції Партії регіонів, 118 - з фракції Блоку Юлії Тимошенко, 23 – з фракції «Наша Україна», 28 – з фракції Соціалістичної партії України, двоє позафракційних депутатів.

Проектом закону передбачалося надати опозиції право створити опозиційний уряд, члени якого мали працювати на громадських засадах. Передбачалося, що кількісний та персональний склад опозиційного уряду мав визначатися учасниками парламентської опозиції.

Згідно з проектом закону, представники опозиції повинні очолювати 12 комітетів ВР та мали право обіймати посаду заступника голови парламенту.

Крім того, згідно з проектом, парламентська опозиція повинна була контролювати бюджетний процес на всіх його етапах.

Представники опозиції також повинні були висувати свою кандидатуру на посаду одного члена Вищої ради юстиції, двох представників – на посади членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Законопроектом також Передбачалося, що представник опозиції має право обіймати посаду голови Рахункової палати.

Як повідомляв УНІАН, Проект закону про парламентську опозицію було зареєстровано у ВР 4 грудня. Ініціаторами законопроекту є народні депутати В’ячеслав КОВАЛЬ (фракція “Наша Україна”), Микола КОМАР (фракція Партії регіонів) і Юлія ТИМОШЕНКО (лідер фракції БЮТ).

На ухваленні цього законопроекту наполягала фракція БЮТ.