Пропозиції Президента щодо бюджету не знайшли ”адекватної реакції”

Тема підписання Президентом України Державного бюджету 2007 року не може бути предметом спекуляцій. На цьому наголосив глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА, коментуючи політичні заяви навколо бюджетного процесу, повідомили УНІАН в Офіційному інтернет-представництві глави держави.

Він зазначив: “Занадто багато спекуляцій ми спостерігаємо останнім часом, у тому числі, стосовно життєво важливих проблем країни”.

“Позиція Президента є гранично чіткою. Вона не залежить ані від емоцій, які сьогодні звучали з боку коаліції, ані від популістських порад, які пропонують інші політичні сили”, - сказав В.БАЛОГА.

За його словами, “президент неодноразово підкреслював – Державний бюджет має відповідати потребам суспільства”. “Для забезпечення цих потреб Президент запропонував фахові і реалістичні підходи. Було знайдено можливість залучити необхідні кошти. У відповідь, судячи з попередніх висновків, ці пропозиції не знайшли адекватної реакції”, - зауважив В.БАЛОГА і нагадав, що Президент звернувся з проханням прискорити передачу до його Секретаріату проголосованого бюджету. “Остаточне рішення буде схвалене після оперативного і предметного аналізу цього документа”, - підкреслив глава Секретаріату Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня ВР ухвалила закон про держбюджет на 2007 рік.

11 грудня Президент України В.ЮЩЕНКО направив до парламенту на повторний розгляд Закон України «Про Державний бюджет на 2007 рік» зі своїми пропозиціями.

15 грудня Верховна Рада не підтримала закон “Про державний бюджет України на 2007 рік” з усіма пропозиціями Президента, тобто не подолала вето Президента.

Сьогодні, 19 грудня, Верховна Рада ухвалила закон «Про Державний бюджет України на 2007 рік» в редакції, прийнятій 6 грудня, врахувавши пропозиції профільного комітету.