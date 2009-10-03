Семенюк: продаж ОПЗ - це комедія, розіграна прем'єр-міністром

Екс-голова Фонду держмайна України Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО має намір у судовому порядку оспорювати підсумки аукціону з продажу Одеського припортовово заводу.

Про це повідомляється на сайті Соцпартії України.

При цьому В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО нагадала, що вона «пройшла 21 судовий розгляд, щоб добитися повернення в держвласність «Криворіжсталі». Вона наголосила, що в разі продажу Одеського припортового заводу «йдеться про політичне замовлення, і необхідно з`ясувати, від кого це замовлення виходило, оскільки Юлія ТИМОШЕНКО пішла на відкрите порушення норм закону».

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО наголосила, що Ю.ТИМОШЕНКО діяла «поза правовим полем», оскільки діє «заборонний» указ Президента №200», а також є рішення РНБО з цього питання.

Вона впевнена, що ситуація з продажем ОПЗ - це «комедія, розіграна прем`єр-міністром». «Ну не може проходити приватизація прибуткового об`єкту на основі «цидулки» прем`єра. Це неправова основа, і продаж ОПЗ від цього стає «каламутним», - додала В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ТОВ "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 учасники - ТОВ "Азот-сервіс (Росія) ”, ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна) ” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Пізніше в.о. голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна ухвалила рішення не визнавати ООО «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації заводу у зв`язку з тим, що він був проданий за заниженою ціною.

Прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО, коментуючи результати проведення приватизації ОПЗ, звинуватила у змові претендентів на придбання ОПЗ з метою приватизації підприємства за заниженою ціною.

ТОВ «Нортіма» має намір оскаржити в суді рішення ФДМУ про визнання конкурсу недійсним.