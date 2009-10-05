Литвин вдарить по кишені головам 10 парламентських комітетів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН доручив Комітету ВР з питань регламенту та апарату парламенту з’ясувати причини відсутності на Погоджувальній раді голів 10 парламентських комітетів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Погоджувальній раді.

За словами В.ЛИТВИНА, останнім часом складається практика, що голови комітетів не з’являються на засідання Погоджувальної ради. «Треба з’ясувати офіційні причини їх відсутності», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він виступив з пропозицією не виплачувати цим головам комітетів зарплату за сьогоднішній день, якщо в них немає поважної причини для відсутності.

Спікер зауважив, що зарплата може бути виплачена лише у тому випадку, якщо голова комітету хворий або перебуває в офіційному відрядженні.