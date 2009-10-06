Мартиненко каже, що регіонали провокують безробіття і банкрутства

Соціальний популізм Партії регіонів може призвести до банкрутств підприємств і зростання безробіття.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентської фракції «Наша Україна – Народна самооборона», про це за трибуни ВР заявив лідер фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО.

За його словами, якби підрахувати збитки держави від непрацюючого парламенту, від неприйнятих антикризових законів, то рахунок би вже пішов на мільярди, але Партія регіонів на це не зважає.

На думку депутата, передвиборчі «соціальні ініціативи» Партії регіонів матимуть негативні наслідки для економіки та для громадян.

М.МАРТИНЕНКО зазначив, що якби Партія регіонів була зараз при владі, то свої проекти критикувала б першою - як популізм. На підтвердження цього він навів оцінки експертів.

Пропоноване «регіоналами» збільшення мінімальних зарплат означає підвищення собівартості продукції і зниження конкурентоспроможності українських підприємств. За перше півріччя 2009 року їх збитки склали більш як 6 млрд. грн. Тобто, у підприємств просто немає коштів на будь-які додаткові виплати, зауважив голова фракції НУ-НС.

Водночас, за його словами, у тих підприємств, які ще зберігають прибутковість, будуть вилучені кошти на розвиток та відновлення виробництва. А коли немає розвитку і немає виробництва – тоді відсутні і ресурси для підвищення зарплат.

«Коло нарощування заборгованостей замикається. Виникає загроза банкрутств. Підприємства, які вціліють, будуть змушені масово звільняти людей. Зросте безробіття. І це в час кризи», - застеріг М.МАРТИНЕНКО.

На його думку, підвищення мінімальних зарплат не має розглядатися окремо від проекту держбюджету на наступний рік.

«По-перше, реальне підвищення соціальних виплат можливе лише тоді, коли воно зазначене у державному бюджеті. Тому це питання слід обговорювати в процесі розгляду держбюджету-2010. По-друге – в цивілізованих країнах у разі збільшення будь-яких видатків обов’язково вказуються джерела фінансування. І це має бути не кредит МВФ, який призначений для підтримання курсу гривні, а реальні та неемісійні кошти», - наголосив М.МАРТИНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні член фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що “регіонали” знову заблокують трибуну парламенту, якщо народні депутати з інших фракцій не підтримають законопроект щодо підвищення соціальних стандартів.