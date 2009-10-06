Рада збирається зменшити зарплати високому начальству

Верховна Рада України прийняла за основу проект постанови «Про вжиття додаткових заходів щодо впорядкування окремих видатків державного бюджету України, направлених на підвищення розмірів державних соціальних стандартів та гарантій».

Як передає кореспондент УНІАН, за проголосували 316 із 432 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначила на засіданні парламенту автор даного проекту постанови Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів), даним документом передбачається, що мають бути зменшені асигнування державних розпорядників державних коштів та приведено у відповідність бюджетні призначення держбюджету-2009 шляхом подання урядом на розгляд Верховної Ради відповідних пропозицій.

Даним проектом постанови передбачено, що вивільнені кошти мають бути спрямовані виключно на збільшення видатків державного бюджету України з метою підвищення розмірів державних соціальних стандартів та гарантій.

У відповідь заступник міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК зазначив, що ухвалення такого документа є недоцільним, оскільки в ньому йдеться про скорочення виплат для державних службовців. За його словами, на сьогодні середньомісячна заробітна плата в місцевих державних адміністраціях становить 1 тис. 700 грн., а в органах місцевого самоврядування – в середньому 2 тис. грн.

За його словами, якщо йдеться про державні установи, «як це написано у проекті постанови», то середньомісячна зарплата в галузі освіти становить 1 тис. 500 грн. На думку В.МАТВІЙЧУКА, скорочення для цих категорій службовців заробітної плати вдвічі «просто жахливо і неприпустимо». Він додав, що якщо йдеться про високопосадовців, то це не вирішує проблеми загалом. За його словами, йтиметься про «не більше 4 тис. осіб, і це абсолютно не є джерелом фінансування 100 млрд. витрат, які пропонуються на соціальні потреби».

У відповідь Г.ГЕРМАН зазначила, що не дивним є те, що в Україні така економічна криза, якщо «заступник міністра фінансів не вміє читати документи». «Якби він прочитав проект постанови, то, пробачте, не говорив би таких відвертих дурниць», - додала Г.ГЕРМАН.