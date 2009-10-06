Україна до кінця дня розрахується за російський газ

НАК «Нафтогаз України» до кінця дня розрахується за російський газ у повному обсязі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам начальник управління по зв`язках з громадськістю і ЗМІ НАК «Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ.

«Сьогодні «Нафтогаз України» розрахується з ВАТ «Газпромом» у повному обсязі», – сказав він.

При цьому В.ЗЕМЛЯНСЬКИЙ додав, що у вересні компанія купила близько 2 млрд. кубометрів російського газу, за який має заплатити близько 400 млн. дол.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісяця направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за постачаннями. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна досі вчасно і в повному обсязі розраховувалася з «Газпромом» за постачений газ.