Третьяков радіє, що Порошенко повертається у велику політику
10:34, 08 жовтня 2009Політика
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«Коаліція на сто процентів підтримає»
Народний депутат від НУ-НС Олександр ТРЕТЬЯКОВ переконаний, що коаліція підтримає кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ України.
Про це він заявив в інтерв’ю агентству УНІАН.
За його словами, «коаліція на сто процентів підтримає кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА». При цьому О.ТРЕТЬЯКОВ додав: «Те, що Петро ПОРОШЕНКО повертається у велику політику, я дуже радий».
Як відомо, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до парламенту кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ.
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