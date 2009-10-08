Третьяков радіє, що Порошенко повертається у велику політику

Народний депутат від НУ-НС Олександр ТРЕТЬЯКОВ переконаний, що коаліція підтримає кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ України.

Про це він заявив в інтерв’ю агентству УНІАН.

За його словами, «коаліція на сто процентів підтримає кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА». При цьому О.ТРЕТЬЯКОВ додав: «Те, що Петро ПОРОШЕНКО повертається у велику політику, я дуже радий».

Як відомо, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс до парламенту кандидатуру П.ПОРОШЕНКА на посаду міністра закордонних справ.